Назван лидер по переводу средств среди небанковских платежных систем Украины

НБУ подвел итоги деятельности в Украине систем денежных переводов

За 9 месяцев наибольшего объема переведенных средств среди небанковских платежных систем достигла Укрпошта. Она возглавила рейтинг с показателем почти в $1 млрд.

За 9 месяцев текущего года через систему «Почтовый перевод» было переведено средств на сумму, эквивалентную $940 млн, что на 13% больше, чем в 2016 году.

С помощью «Почтового перевода» можно переводить деньги как в пределах Украины, так и за рубеж.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ изменил правила операций по приему наличных для перевода. Национальный банк повысил прозрачность операций по приему наличных для последующего их перевода.

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