Назван регион, в котором больше всего долларовых миллиардеров

США больше не мировой лидер по количеству миллиардеров

Страны Азии по итогам прошлого года обогнали США по количеству долларовых миллиардеров. Согласно исследованию финансового холдинга UBS Group, число миллиардеров в Азии увеличилось на 117 человек, до 637, тогда как в США таких людей 563.

Общее состояние богатейших людей в 2016 году выросло на 17% и составило $6 трлн. При этом американцы по-прежнему контролируют наибольшую денежную массу — $2,8 трлн, в то время как в Азии это $2 трлн.

Согласно прогнозам UBS, миллиардеры из азиатского региона могут обойти США в ближайшие четыре года. Аналитики отмечают, что такой рост произошел, прежде всего, благодаря экономическому развитию Китая: новый миллиардер появляется там раз в три недели. 75% всех появившихся в 2016 году миллиардеров родом из Китая и Индии.

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По материалам finclub.net