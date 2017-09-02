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ТЕСТ: насколько хорошо вы знаете гривну?

02.09.2017 12:05

Сегодня национальная валюта Украины отмечает 21-й день рождения. Хорошо ли вы знаете гривну?

гривна

2 сентября 1996 года в Украине стартовала денежная реформа, в результате которой в нашей стране появилась национальная валюта — гривна. Она заменила купоно-карбованцы. Наверняка вы отлично помните номиналы всех банкнот, кто и что изображено на гривнах, как проверить их подлинность. Вы можете проверить свои знания, пройдя наш тест.

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Рубрики: ДеньгиОбзорыСтатьиТестыУкраина
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