Назван регион, в котором быстрее всего растут объемы цифровых платежей

Главным стимулом для этого эксперты называют появление новых платежных экосистем

Согласно World Payments Report 2017 от консалтинговой компании Capgemini и крупного банка BNP Paribas, ожидается, объемы глобальных цифровых платежей увеличатся в среднем на 10,9% до 2020 года, достигнув почти 726 млрд транзакций.

Более того, согласно оценкам экспертов, объемы платежей, генерируемые странами с развивающейся экономикой, вырастут на 19,6%. Таким образом, этот показатель в три раза превысит показатель развитых стран. Наибольший рост продемонстрирует развивающаяся Азия, возглавляемая Китаем и Индией. В регионе объемы цифровых платежей вырастут на 30,9 %.

В исследовании отмечается, что объемы глобальных безналичных транзакций выросли на 11,2% и достигли 433,1 млрд в течение 2014-2015 годов. Этот показатель является рекордным за последние 10 лет.

Несмотря на рост цифровых платежей, наличные деньги остаются основным платежным средством, особенно для мелких операций.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что через 2 года мобильные платежи обойдут платежи кредитными картами. Особенно актуальным этот прогноз от ЮНКТАД является для развитых стран мира.

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По материалам capgemini.com