Назван самый «умный» город мира

На первом месте в рейтинге «умных городов» оказался Копенгаген

Самым технологически развитым городом мира из 500 (в финальный рейтинг вошла первая сотня) признан Копенгаген. Согласно исследованию шведской IТ-компании Easypark, за датской столицей следуют Сингапур и Стокгольм.

В ТОП-10 также попали Цюрих, Бостон, Токио, Сан-Франциско, Амстердам, Женева и Мельбурн.

Среди немецких городов самыми «умными» оказались Берлин, занявший 13-ю строчку в общем зачете, и Гамбург (14-е место). Британская столица помещена на 17-ю строчку, французская — на 20-ю. На последних местах в списке — Эр-Рияд и Мехико.

Авторы исследования учитывали такие факторы, как наличие скоростного интернета, снабжение экологически чистой энергией, высокая активность населения, благоприятная для предпринимателей среда и другие.

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По материалам minfin.com.ua