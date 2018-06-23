Назван вид киберугроз, который превзойдет все остальные в 2018 году

Связанные с криптовалютами преступления несут особую угрозу кибербезопасности
По словам эксперта израильской компании по кибербезопасности Check Point Software Technologies (CHKP), связанные с криптовалютами преступления превысят количество других кибератак в 2018 году. Эксперт определил «кибератаки, связанные с криптовалютой», как любую форму киберпреступности, в которой используется криптография, включая мошенничество и взломы.
Выступая на панельной дискуссии в ходе мероприятия «Blockchain, The New Digital Age» в Тель-Авивском университете, эксперт CHKP Лотем Финкельстин заявил, что незаконная деятельность на рынке ICO является основным препятствием на пути развития технологии blockchain.
По его мнению, репутация технологии blockchain страдает из-за связи с криптовалютами и ICO.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что WannaCry вновь атакует: в сети распространяется вирус-подделка. Пользователи получают письма о несуществующей угрозе.
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По материалам cointelegraph.com