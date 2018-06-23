Назван вид киберугроз, который превзойдет все остальные в 2018 году

Связанные с криптовалютами преступления несут особую угрозу кибербезопасности

По словам эксперта израильской компании по кибербезопасности Check Point Software Technologies (CHKP), связанные с криптовалютами преступления превысят количество других кибератак в 2018 году. Эксперт определил «кибератаки, связанные с криптовалютой», как любую форму киберпреступности, в которой используется криптография, включая мошенничество и взломы.

Выступая на панельной дискуссии в ходе мероприятия «Blockchain, The New Digital Age» в Тель-Авивском университете, эксперт CHKP Лотем Финкельстин заявил, что незаконная деятельность на рынке ICO является основным препятствием на пути развития технологии blockchain.

Лотем Финкельстин

эксперт CHKP

По его мнению, репутация технологии blockchain страдает из-за связи с криптовалютами и ICO.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что WannaCry вновь атакует: в сети распространяется вирус-подделка. Пользователи получают письма о несуществующей угрозе.

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По материалам cointelegraph.com