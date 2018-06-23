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PaySpaceMagazine

Назван вид киберугроз, который превзойдет все остальные в 2018 году

23.06.2018 10:31

Связанные с криптовалютами преступления несут особую угрозу кибербезопасности

Назван вид киберугроз, который превзойдет все остальные в 2018 году. Фото: sadecekoin.com

По словам эксперта израильской компании по кибербезопасности Check Point Software Technologies (CHKP), связанные с криптовалютами преступления превысят количество других кибератак в 2018 году. Эксперт определил «кибератаки, связанные с криптовалютой», как любую форму киберпреступности, в которой используется криптография, включая мошенничество и взломы.

Выступая на панельной дискуссии в ходе мероприятия «Blockchain, The New Digital Age» в Тель-Авивском университете, эксперт CHKP Лотем Финкельстин заявил, что незаконная деятельность на рынке ICO является основным препятствием на пути развития технологии blockchain.

Ни один день не проходит без новостей о новом мошенничестве ICO или майнинговых атаках
Лотем Финкельстин
эксперт CHKP

По его мнению, репутация технологии blockchain страдает из-за связи с криптовалютами и ICO.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что WannaCry вновь атакует: в сети распространяется вирус-подделка. Пользователи получают письма о несуществующей угрозе.

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По материалам cointelegraph.com

Рубрики: BitcoinBlockchainICOБезопасностьКомпанииКриптовалютыНовостиТехнологии
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