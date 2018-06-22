Пользователи получают письма о несуществующей угрозе



Утром в четверг, 21 июня, Великобританию захлестнула волна фишинговых писем, сообщающих о возвращении печально известного шифровальщика WannaCry.

В письме жертве сообщается о том, что все ее устройства были взломаны и заражены новой, еще более опасной версией WannaCry. Зашифрованные новой версией вредоноса файлы якобы не подлежат восстановлению, и если жертва не хочет потерять их навсегда, она должна заплатить вымогателям 0,1 биткойна.

Если выкуп не будет уплачен до 17:00 22 июня, «все данные, хранящиеся на компьютерах, серверах и мобильных устройствах будут уничтожены». После уплаты выкупа вымогатели обещают предоставить жертве инструкции по удалению вредоноса. Если жертва попытается избавиться от него самостоятельно, «удаление данных начнется незамедлительно».

Согласно письму, шифровальщик не детектируется антивирусным ПО, обходит межсетевые экраны и работает на устройствах под управлением всех версий Windows, Linux, macOS, iOS и Android. Вредонос способен автоматически распространяться по локальной сети и заражать все подключенные к ней устройства.

По данным The Register, содержание письма – чистой воды вымысел с целью вызвать панику среди пользователей и заставить их платить за несуществующую угрозу.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что задержан хакер, который взламывал соцсети украинцев и требовал выкуп. Киберпреступник занимался несанкционированным вмешательством в работу учетных записей социальных сетей и распространением вредоносного программного обеспечения.

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По материалам securitylab.ru.