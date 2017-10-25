Названа страна-лидер в сфере электронной коммерции

В Global Web Index выяснили, потребители какой страны мира чаще всего скупаются в интернете

Китай стал глобальным лидером в сфере электронной коммерции: 83% пользователей интернета в стране в прошлом месяце приобрели хотя бы один товар в интернете. Об этом говорится в отчете Global Web Index по результатам недавно проведенного исследования.

Китайские онлайн-потребители — независимо от возраста, пола или дохода — являются явными лидерами в сфере онлайн-шопинга.

Огромные перспективы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в сфере онлайн-торговли более, чем очевидны, так как 6 из топ-10 стран находятся именно в этом регионе.

Одна из причин лидерства Китая — это стремительное развитие внутренних онлайн-мерчантов, таких как китайская-компания гигант в сфере электронной коммерции Alibaba.

В топ-10 также вошли Великобритания, Германия и Польша с результатом 75% и выше.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что подавляющее большинство китайцев готовы к жизни без наличных денег. Согласно результатам исследования «Mobile Payment Usage in China», в котором приняли участие 6,596 потребителей из 324 городов в Китае, 40% китайцев могут обойтись менее чем 100 юанями ($15,2) наличкой, а 14% и вовсе обходятся без банкнот.

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По материалам thepaypers.com