Названо количество блокчейн-проектов, запущенных в 2016 году

С каждым годом стартаперы создают все больше новых блокчейн-проектов

В 2016 году в сервисе GitHub было создано 26 тыс проектов с использованием блокчейна. Об этом сообщают в компании Deloitte.

На GitHub размещены коды более 86 тыс блокчейн-проектов. По данным Deloitte, с каждым годом стартаперы создают все больше новых блокчейн-проектов. Для сравнения, в 2015 году было запущено 15 тыс проектов с использованием технологии блокчейн, а за первые полгода 2017 количество таких проектов на GitHub уже достигло 25 тыс.

При этом, исследование Deloitte показало, что большинство блокчейн-проектов на GitHub неактивны. Аналитик выяснили, что лишь 8% проектов подают признаки активности — они обновляются по крайней мере раз в полгода.

Что касается географии блокчейн-стартапов, то большинство из них базируются в Сан-Франциско (1279), Лондоне (919) и Нью-Йорке (774). Аналитик отмечают и высокую активность в этой сфере стартаперов из Китая, особенно из Шанхая и Пекина.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что блокчейн будут использовать в системах аутентификации пользователей. Японская компания Sony предложила использование технологии блокчейн при создании системы многофакторной аутентификации пользователей при совершении определенных транзакций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блокчейн-стартап собрал $150 млн через ICO

По материалам coindesk.com