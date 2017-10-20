Названо количество ID-паспортов, выданных украинцам

Миллионный ID-паспорт получила 15-летняя киевская школьница

В Украине Государственная миграционная служба выдала 1 млн пластиковых ID-паспортов, которые пришли на смену бумажным документам.

Об этом сообщил глава ГМС Максим Соколюк на своей странице в Facebook.

Миллионный ID-паспорт выдали 15-летней школьнице из Киева.

Пластиковый ID-паспорт соответствует международным требованиям к проездным документам и является более безопасным и защищенным от подделок, чем бумажный документ. Именно поэтому новые ID-карты были введены в Украине, начиная с января 2016 года на смену бумажным паспортам гражданина Украины образца 1994 года с вклеенной фотографией.

Соколюк отметил, что после подписания двустороннего соглашения с Турцией, украинские владельцы ID-карточек получили возможность с июня 2017 путешествовать в Турцию без загранпаспорта, а только с ID-картой.

Новый документ оснащен чипом с биометрическими данными.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Польше ID-карты перенесут в смартфоны. Правительство намерено принять изменение в законодательство страны, чтобы граждане могли использовать такие мобильные ID-карты во всех сферах жизни.

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