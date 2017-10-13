Платежная карта, паспорт и права: на Мальдивах выпустят универсальный ID

Инновационную карту можно использовать, как платежную карту, национальную ID-карту, водительские права, а также как страховой полис и паспорт для путешествий за границу

Иммиграционная служба Мальдивской республики представила инновационный тип ID-карты: ее можно использовать, как платежную карту, национальную ID-карту, водительские права, а также как страховой полис и паспорт для путешествий за границу.

Новая карта называется «паспортная карта» («passport card»). Она была разработана Службой иммиграции совместно с немецкой компанией DERMALOG, которая является провайдером технологии.

Сегодня большинство платежных карт могут использоваться не более трех лет. Новая карта — первая в мире банковская карта, изготовленная из поликарбонатного материала, которую можно использовать до 10 лет. Кроме того, она содержит уникальную комбинацию двухинтерфейсного чипа для бесконтактного и контактного считывания. Новая карта сертифицирована Банком Мальдив, а также Mastercard, что позволяет использовать карту в других странах, как и любую другую карту Mastercard.

Благодаря дополнительным функциями безопасности, которые не обеспечивает больше ни одна банковская карта, инновационную карту можно использовать в качестве паспорта при пересечении границы. Карта совместима с системой электронных ворот в аэропортах.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в одной из стран Восточной Европы ID-карты перенесут в смартфоны. Граждане Польши будут иметь возможность переносить электронные версии своих ID-карт на мобильные телефоны, начиная со следующего года.

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По материалам prnewswire.com