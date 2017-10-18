Названо количество онлайн-потребителей в Польше

Более половины пользователей интернета в Польше скупаются онлайн

Более половины пользователей интернета в Польше отовариваются онлайн. Онлайн-покупатели в Польше — это в основном люди младше 50 лет, со средним или высшим образованием, проживающие в больших городах. Кроме того, в Польше женщины чаще делают покупки онлайн, чем мужчины.

Об этом сообщается в отчете Gemius по результатам проведенного исследования, в котором приняли участие 1500 пользователей интернета старше 15 лет. Исследование было проведено в апреле.

По сравнению с прошлым годом доля онлайн-потребителей среди респондентов в возрасте от 25 до 34 лет выросла с 26% до 29%. Доля жителей небольших городов среди онлайн-потребителей также выросла — с 40% в прошлом году до 44% в текущем.

Результаты исследования показали, что в Польше выросло количество онлайн-потребителей, которые отовариваются в зарубежных интернет-магазинах. Так, в 2016 году на зарубежных веб-сайтах скупался каждый десятый онлайн-потребитель в стране. В текущем году доля таких потребителей выросла до 16%. Согласно прогнозам экспертов, количество таких онлайн-потребителей будет продолжать расти, так как потребители постоянно ищут более выгодные цены и товары, которых нет на польском рынке.

Тем не менее, многие польские онлайн-потребители сталкиваются с некоторыми проблемами при совершении покупок в интернете: «длительное время ожидания доставки» (38%), «высокие затраты на доставку» (37%) и «назойливые рекламные объявления» (36%).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что в Польше ID-карты перенесут в смартфоны. Граждане Польши будут иметь возможность переносить электронные версии своих ID-карт на мобильные телефоны, начиная со следующего года.

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По материалам ecommercenews.eu