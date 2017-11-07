Названы самые инновационные страны мира

Китай поднялся в рейтинге самых инновационных стран мира

Китай превзошел Великобританию и теперь занимает второе место среди стран-лидеров в сфере инноваций. Первенство уже несколько лет подряд за Соединенными Штатами Америки.

Таки данные опубликованы в совместном отчете Академии наук Китая и международной аналитической компании Claritive Analytics, которые измерили инновационные возможности 20 передовых стран мира в 143 областях науки по десяти основным категориям.

Индекс основан на вкладе страны в конкретную область науки и в число цитирований, которые ее научные статьи имеют в той или иной области. Возглавляет индекс США (281,1 пункта), Китай впервые занял второе место (118,8), а за ним следуют Великобритания (96,9) и Германия (91).

США лидируют в восьми научных дисциплинах, включая физику и биологию. Китай — в двух, в материальной науке и компьютерной технике. Что касается субкатегорий, то США занимают первое место в 86 областях, Китай — в 25, Великобритания — в пяти и Германия — тоже в пяти.

В этом году Китай лидирует в 25 из 143 дисциплин. Среди них химия, математика, компьютерные науки, инженерия и другие.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что три четверти китайцев осуществляют мобильные платежи. Китай уверенно движется к безналичному обществу, поскольку преимущества использования мобильных телефонов для оплаты в оффлайне становятся повсеместными в городах и даже за их пределами, утверждают в eMarketer.

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По материалам chinadaily.com.cn