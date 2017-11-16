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Названы самые переоцененные и недооцененные валюты мира

16.11.2017 12:02

Аналитики The Wall Street Journal оценили стоимость валют разных стран мира с помощью латте

Переоцененные и недооцененные валюты

Названы самые переоцененные и недооцененные валюты мира. Фото: thesun.co.uk

Журнал The Wall Street Journal измерил паритет покупательной способности валют разных стран — способ который позволяет определить переоцененность или недооцененность национальных валют.

С целью сравнения валют эксперты WSJ выбрали большой латте из Starbucks и сравнили его стоимость в 29 городах разных стран мира.

Так, согласно результатам исследования, самой переоцененной валютой по отношению к доллару США является швейцарский франк, самой недооцененной — египетский фунт.

take-profit.org

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в НБУ назвали причины повышения спроса на валюту среди украинцев. Замглавы НБУ отметил, что ситуация на валютном рынке спокойная и сбалансированная.

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По материалам take-profit.org

Рубрики: ДеньгиМирНовости
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