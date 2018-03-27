НБУ отказал желающим приобрести украинский Сбербанк

Национальный банк отказал в согласовании приобретения существенного участия Сбербанке
Национальный банк Украины отказал в согласовании приобретения существенного участия в ПАО «Сбербанк» акционерному обществу «Паритет банк» (Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Соответствующее решение 19 марта 2018 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка.
НБУ сообщил о принятом решении заявителю, а также обсудил с новым руководством украинского ПАО «Сбербанк» вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине.
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Ранее сообщалось о том, что согласованию сделки со стороны НБУ может помешать тот факт, что глава управления Виктор Шейман находится под жесткими санкциями США и Европы.
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