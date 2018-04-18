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PaySpaceMagazine

НБУ разрешил Укрпоште принимать карточные платежи

18.04.2018 15:09

Теперь в отделениях Укрпошты можно будет расплачиваться картой

НБУ разрешил Укрпоште принимать карточные платежи. Фото: Михаил Василенко

Национальный банк Украины выдал Укрпоште лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, а также зарегистрировал договоры об участии Укрпошты в международных платежных системах VISA и MasterCard.

НБУ выдал Укрпоште лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Фото: Михаил Василенко

Клиенты Укрпошты давно ждали возможность оплатить товары и услуги платежными карточками - благодаря решению Нацбанка такая опция станет доступной в ближайшее время. Рассчитаться в отделениях можно будет через платежные терминалы Укрпошты, либо на сайте или в нашем мобильном приложении, а также в Укрпоште теперь можно получать наличные с платежных карт. Такие операции будут осуществляться без посредничества банка-эквайера, что позволит снизить себестоимость их проведения. Благодарен за это решение НБУ
Игорь Смелянский
и.о. генерального директора Укрпошты

По словам Смелянского, почтовый оператор стал первым участником международных платежных систем MasterCard и Visa среди небанковских учреждений Украины, а также подал заявление о вступлении в Национальную платежную систему ПРОСТІР.

Укрпошта имеет более 11 тыс отделений. Такое решение позволит расширить платежную инфраструктуру для осуществления безналичных платежей. Кроме того, этот шаг является очень важным для построения в нашем государстве cashless economy и увеличение объемов безналичных расчетов, особенно в небольших городах и селах, где преобладают расчеты наличными
Александр Яблунивский
директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Укрпошта поделилась планами по установке POS-терминалов. Первоначально POS-терминалы появятся в наиболее загруженных отделениях.

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Рубрики: КомпанииНБУНовостиПлатежные картыУкраинаУкрпочта
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