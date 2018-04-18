НБУ разрешил Укрпоште принимать карточные платежи

Теперь в отделениях Укрпошты можно будет расплачиваться картой
Национальный банк Украины выдал Укрпоште лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, а также зарегистрировал договоры об участии Укрпошты в международных платежных системах VISA и MasterCard.
По словам Смелянского, почтовый оператор стал первым участником международных платежных систем MasterCard и Visa среди небанковских учреждений Украины, а также подал заявление о вступлении в Национальную платежную систему ПРОСТІР.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Укрпошта поделилась планами по установке POS-терминалов. Первоначально POS-терминалы появятся в наиболее загруженных отделениях.
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