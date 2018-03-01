Инфляция растет: НБУ снова повысил учетную ставку

Сегодня Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 16% до 17% годовых. Изменения вступят в силу с завтрашнего дня.

По результатам января 2018 года показатель потребительской инфляции в годовом выражении достиг 14,1%. В Нацбанке считают, что после очередного повышения учетной ставки монетарные условия будут достаточно жесткими чтобы снизить показатели инфляции до целевого уровня.