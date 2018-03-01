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Инфляция растет: НБУ снова повысил учетную ставку

01.03.2018 14:53

Регулятор обеспокоен инфляционными рисками

Нацбанк повысил учетную ставку

Сегодня Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 16% до 17% годовых. Изменения вступят в силу с завтрашнего дня.

По результатам января 2018 года показатель потребительской инфляции в годовом выражении достиг 14,1%. В Нацбанке считают, что после очередного повышения учетной ставки монетарные условия будут достаточно жесткими чтобы снизить показатели инфляции до целевого уровня.

Четвертое подряд повышение ключевой процентной ставки является целесообразным, учитывая отсутствие существенных признаков ослабления инфляционных рисков и направлено на снижение потребительской инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе
Яков Смолий,
и.о. главы НБУ

Также в НБУ назвали актуальные инфляционные риски:

  • Высокая уязвимость экономики Украины в связи с отсрочкой получения очередного транша от МВФ
  • Повышенные инфляционные ожидания экономических агентов
  • Существенные темпы роста потребительского спроса.

Следующий раз решение по учетной ставке будет принято в апреле текущего года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В 2017 потребительская инфляция в Украине выросла до 13.7%, превысив запланированный уровень в 8% +/- 2 процентных пункта. Среди причин инфляции — рост мировых цен, увеличение экспорта, нестабильные поставки продтоваров.

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Рубрики: ЗаконодательствоНБУНовостиУкраина
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