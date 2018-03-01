Инфляция растет: НБУ снова повысил учетную ставку

Регулятор обеспокоен инфляционными рисками
Сегодня Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 16% до 17% годовых. Изменения вступят в силу с завтрашнего дня.
По результатам января 2018 года показатель потребительской инфляции в годовом выражении достиг 14,1%. В Нацбанке считают, что после очередного повышения учетной ставки монетарные условия будут достаточно жесткими чтобы снизить показатели инфляции до целевого уровня.
Также в НБУ назвали актуальные инфляционные риски:
- Высокая уязвимость экономики Украины в связи с отсрочкой получения очередного транша от МВФ
- Повышенные инфляционные ожидания экономических агентов
- Существенные темпы роста потребительского спроса.
Следующий раз решение по учетной ставке будет принято в апреле текущего года.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
В 2017 потребительская инфляция в Украине выросла до 13.7%, превысив запланированный уровень в 8% +/- 2 процентных пункта. Среди причин инфляции — рост мировых цен, увеличение экспорта, нестабильные поставки продтоваров.
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