НБУ ужесточит контроль за отмыванием доходов

НБУ внедряет новый подход при осуществлении надзора в сфере финансового мониторинга

Национальный банк Украины (НБУ) внедряет риск-ориентированный подход при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом сообщается в пресс-службе регулятора.

В утвержденных изменениях были учтены предложения членов Независимой ассоциации банков Украины, добавили в НБУ.

В частности, увеличен срок, в течение которого банк/учреждение после получения справки о выездной проверке/акта с сопроводительным письмом вправе предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с трех до семи рабочих дней.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №66 от 24 июля и вступают в силу с 27 июля.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине готовится к запуску еще один мобильный банк. Дмитрий Дубилет анонсировал запуск еще одного банка без отделений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский e-commerce против: эксперты настаивают на пересмотре спорного законопроекта