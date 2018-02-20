НБУ заставит банки раскрывать дополнительную информацию

НБУ расширил объем обязательной для обнародования информации о банках

Национальный банк продолжает работать над повышением прозрачности банковской системы. С этой целью Правление НБУ приняло решение расширить перечень данных о финансовом состоянии банков, подлежащих обнародованию на сайте нацбанка и страницах коммерческих банков.

С марта НБУ начнет ежемесячную публикацию значений экономических (пруденциальных) нормативов и составляющих регулятивного капитала в разрезе отдельных банков. Сейчас информация о нормативах публикуется по банковской системе в целом. Первая публикация указанных данных в разрезе банков раскроет показатели за февраль 2018 года.

Информация об этих показателях также будет публиковаться банками на их сайтах ежемесячно, до 10 числа.

Кроме того, банки Украины начнут публикацию на своих сайтах оборотно-сальдовых балансов, информации о структуре кредитного портфеля в разрезе видов экономической деятельности, а также данных о качестве кредитного портфеля.

Оборотно-сальдовый баланс за отчетный месяц будет публиковаться до 25 числа месяца, следующего за отчетным, а за декабрь — до 1 февраля следующего года. Данные с учетом корректирующих проводок за отчетный год должны быть опубликованы банками до 25 апреля года, следующего за отчетным.

Аналогичные сроки публикации предусмотрены для информации о распределении кредитов, предоставленных физическим и юридическим лицам, по классам должника. Данные о структуре кредитов субъектам хозяйствования по видам экономической деятельности публикуются ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.

В НБУ считают, что эти шаги будут способствовать увеличению прозрачности банков, что отвечает интересам инвесторов, кредиторов, вкладчиков, других клиентов банков.

Публикация определенных данных закреплена Постановлением Правления НБУ от 15 февраля 2018 №11 «Об установлении перечня информации, подлежащей обязательному опубликованию банками Украины». Постановление вступает в силу 21 февраля 2018 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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