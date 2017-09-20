Не отставать от Amazon: большинство ритейлеров запустят доставку в тот же день

Более мелкие ритейлеры пытаются оставаться конкурентоспособными на рынке, на котором в настоящее время доминирует Amazon

В ближайшие несколько лет на рынке электронной коммерции США будут доминировать ритейлеры, которые предлагают доставку в тот же день. В частности, через два года 65% ритейлеров будут предлагать такую опцию. Об этом сообщает Boston Retail Partners (BRP) в своем отчете «2017 Digital Commerce Benchmark Survey» по результатам проведенного исследования.

На сегодняшний день цифры уже довольно внушительные. Так, 51% ритейлеров утверждают, что предлагают доставку в тот же день — существенный скачок с 16% еще год назад.

Доля сервисов по вызову такси Uber и Lyft на рынке доставки в тот же день выросла с 20% год назад до 32%.

Таким образом, сообщают в BRP, ритейлеры пытаются оставаться конкурентоспособными на рынке, на котором в настоящее время в значительной степени доминирует Amazon.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что количество роботов на складах Amazon достигло 100 тыс. Пока что роботы на складах компании не могут обойтись без контроля со стороны человека.

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По материалам pymnts.com