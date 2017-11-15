Немецкий мобильный банк запустил поддержку Apple Pay для клиентов в Европе

N26 запустил поддержку Apple Pay в четырех европейских странах

Немецкий мобильный банк N26 запустил поддержку Apple Pay в четырех европейских странах: Франции, Испании, Италии и Финляндии. Для клиентов банка во Франции данная услуга доступна уже на протяжении нескольких недель.

Чтобы начать пользоваться услугой, необходимо иметь карту N26. Далее необходимо открыть приложение «Кошелек» на устройстве iOS, нажать знак «плюс» в верхнем правом углу, и затем отсканировать или вручную ввести номер своей дебетовой карты.

Затем следует подтвердить свою новую карту Apple Pay с помощью push-уведомления в приложении N26 или через текстовое сообщение. Если у вас есть черная карта N26, приложение «Кошелек» будет показывать черную карту. В противном случае вы получите стандартную карту N26.

Пользователи Apple Watch тоже смогут добавить карты N26 в свои девайсы с помощью приложения Watch на смартфоне.

Транзакции Apple Pay работают также, как и обычные транзакции с платежными картами. В зависимости от настроек пользователи будут получать push-уведомления и отчет о каждой транзакции.

Многие европейские банки все еще отказываются поддерживать мобильный платежный сервис Apple Pay. Немногие банки добавили поддержку Apple Pay во Франции, Испании и Италии.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что популярный мобильный банк N26 выходит на крупный рынок. В будущем N26 планирует построить в стране FinTech-центр с широким кругом услуг и стать универсальным решением для всех финансовых потребностей клиентов.

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По материалам thepaypers.com