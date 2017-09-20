Несмотря на запреты Китая, люди все еще охотно участвуют в ICO

ICO привлекает стартапы в основном минимальными затратами на запуск и возможностью привлекать средства одновременно со всего мира

Президент Blockchain TV Джейсон Кэссиди объяснил, что перспективные проекты выбирают ICO вместо традиционного привлечения венчурного капитала из-за более низких барьеров для входа.

Кэссиди отмечает, что правила участия в ICO часто устанавливаются командой проекта, что дает ей значительно больший контроль. С венчурным капиталом обычно все наоборот — инвестор руководит ходом переговоров.

Еще одним важным фактором в буме ICO он называет относительно низкую стоимость запуска успешного краудсейла. ICO также привлекают капитал намного быстрее, чем традиционные способы финансирования.

Тем не менее, Кэссиди считает, что по мере роста отрасли уровень сложности проведения ICO будет возрастать из-за неизбежного регулирования со стороны правительств и учреждений.

Напомним, ранее китайское правительство объявило о запрете проведения ICO в стране, призывая организаторов уже состоявшихся токенсейлов возместить средства инвесторам. Тем не менее, эксперты отмечают, что люди, как и прежде, хотят участвовать в ICO. И они все еще могут это делать, просто им придется быть более осмотрительными в работе с криптоактивами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что регуляторы еще одной страны предупреждают о рисках ICO. Регуляторы называют покупку токенов ICO «высокорискованной инвестицией».

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По материалам cointelegraph.com