Норвежские банки объединятся против глобальных технических компаний

Директива PSD2 поспособствует ужесточению конкуренции на рынке платежей

Норвежские банки намерены объединить свои платежные подразделения (Vipps, BankAxept и BankID Norge) чтоб улучшить предложение продуктов на рынке. На данный момент сделка находится на стадии обсуждения.

Инициатива связана с тем, что Amazon, Facebook и другие крупные технологические компании всерьез заинтересовались банковской отраслью и продвигают собственные наработки, чем всерьез обеспокоены традиционные игроки сектора.

Впредь банкам предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны компаний из других отраслей. Платежная директива PSD2, которая вступит в силу с 2018 года, упростит проникновение на рынок финуслуг сторонних провайдеров.

DNB, банковская группа Eika, Sparebank 1 Gruppen и другие норвежские банки объявили о том, что они объединят свои платежные приложения для укрепления собственных позиций на местном рынке и продвижения за рубежом.

Новая компания, сформированная в результате сделки, будет насчитывать 108 сотрудников и сосредоточится на улучшении качества обслуживания клиентов при оплате товаров. Экономическая эффективность и ускорение инноваций также станут ее важными приоритетами.

Банки намерены запустить новую компанию до 1 августа 2018 года, после одобрения от норвежских властей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам thepaypers.com