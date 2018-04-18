Ноутбук в аренду: реализован необычный вендинг-автомат

Автоматы по аренде ноутбуков пользуются популярностью у американских студентов

В американском колледже Grand Rapids Community College, штат Мичиган, реализован успешный проект по установке вендинг-автомата, позволяющего студентам брать в аренду ноутбуки.

Чтобы воспользоваться ноутбуком из вендинг-автомата, студенту необходимо активировать свой электронный студенческий билет в специальном магнитном считывателе автомата и ввести пароль с помощью интерактивного интерфейса. Затем автомат делает снимок лица пользователя и производит разблокировку вставленного в устройство самообслуживания ноутбука. Услуга для студентов предоставляется бесплатно. После того, как ноутбук вставлен обратно в автомат, информация, оставленная на нем предыдущим студентом стирается и батарея начинает заряжаться.

Автомат был установлен еще в октябре прошлого года. В колледже были удивлены популярностью данного терминала в период его тестирования. Программа была настолько успешной, что учебное заведение планирует увеличить число автоматов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам kiosksoft.ru