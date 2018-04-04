close-btn
PaySpaceMagazine

Новую рекламу Google Pay сняли в киевском метро

04.04.2018 12:14

Новые рекламные ролики для платежного сервиса от Google сняли на нескольких станциях

Новую рекламу Google Pay сняли в киевском метро. Фото: usa.visa.com

Компания Google сняла несколько рекламных роликов своего платёжного сервиса Google Pay в киевском метрополитене.

Новые рекламные ролики уже опубликованы в сервисе YouTube. Сюжет в них одинаковый, но отличаются главные действующие лица и меняются декорации.

В роликах показаны большие очереди в кассу метрополитена. Но владельцам смартфонов с активированным сервисом Google Pay нет необходимости стоять в очередях. Они могут оплатить проезд, просто приложив смартфон к турникету.

Три рекламные ролика сервиса Google Pay создала украинская компания Skykillers. На видео можно узнать две станции киевского метро: «Дорогожичи» и «Золотые ворота».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что популярный конструктор интернет-магазинов подключил Google Pay. Shopify начал сотрудничество с Google Pay.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как быстро добавить карту в GPay: Альфа-Банк представил уникальную функцию

По материалам itc.ua

Рубрики: GoogleМобильные платежиНовостиТехнологииУкраина
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме