Новую рекламу Google Pay сняли в киевском метро

Новые рекламные ролики для платежного сервиса от Google сняли на нескольких станциях

Компания Google сняла несколько рекламных роликов своего платёжного сервиса Google Pay в киевском метрополитене.

Новые рекламные ролики уже опубликованы в сервисе YouTube. Сюжет в них одинаковый, но отличаются главные действующие лица и меняются декорации.

В роликах показаны большие очереди в кассу метрополитена. Но владельцам смартфонов с активированным сервисом Google Pay нет необходимости стоять в очередях. Они могут оплатить проезд, просто приложив смартфон к турникету.

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Три рекламные ролика сервиса Google Pay создала украинская компания Skykillers. На видео можно узнать две станции киевского метро: «Дорогожичи» и «Золотые ворота».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что популярный конструктор интернет-магазинов подключил Google Pay. Shopify начал сотрудничество с Google Pay.

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По материалам itc.ua