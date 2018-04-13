Новые функции сделают Uber безопаснее

Компания Uber решила внедрить ряд новых функций для повышения безопасности пассажиров

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи анонсировал запуск множества новых функций в приложении, призванных повысить безопасность пассажиров. Большинство из них описаны на лендинге Центра безопасности в приложении.

В этом разделе рассказывается о том, как компания проверяет своих водителей, о ее постоянном сотрудничестве с правоохранительными органами и о страховой политике Uber. Также появилась новая кнопка Emergency, нажав на которую пассажир может прямо из приложения вызвать 911. Эта функция предусматривает отображение местоположения движущегося автомобиля в реальном времени, поэтому пассажир может легко назвать адрес оператору экстренной службы. По словам Хосровшахи, вскоре подобная функция появится и для водителей.

Кроме того, в Денвере Uber протестирует совместный со стартапом RapidSOS пилотный проект, который позволяет автоматически передавать информацию о местоположении в 911. Компания также сотрудничает с Национальной ассоциацией скорой помощи, чтоб помочь оптимизировать маршрутизацию при выезде на вызов.

Последнее обновление функции Share My Ride позволяет пассажиру выбрать до пяти контактов, которые получат информацию о его поездке и смогут встретить его в точке назначения. Можно также автоматически активировать включение этой функции в ночное время.

Более того, Хосровшахи пообещал усилить процесс контроля водителей Uber.

Дара Хосровшахи

генеральный директор Uber

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что приложение Uber объединит разные виды транспорта. Uber купила сервис проката велосипедов Jump, с которым ранее заключала партнерство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Uber прекратил работу в еще одной стране Европы

По материалам techcrunch.com