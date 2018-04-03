Uber прекратил работу в еще одной стране Европы

Компания вынуждена закрыть сервис в стране по решению суда

Сервис онлайн-заказа такси Uber прекратил работу в Словакии по решению суда.

Иск в городской суд Братиславы подала столичная администрация лицензированных водителей такси в январе 2018 года.

По их заявлению, автомобили Uber не отвечают требованиям безопасности, а у водителей нет удостоверений профессиональных таксистов. Суд согласился с их доводами.

Напомним, ранее Европейский суд постановил, что у Uber нет статуса технологической компании, и причислил ее к транспортным. Таким образом, на Uber не распространяются некоторые льготы, и иск братиславских таксистов был полностью удовлетворен.

Отмечается, что в Словакии работает национальный сервис заказа такси — Hopin Taxi.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber больше не будет уходить с глобальных рынков. Генеральный директор Uber заявил, что под его руководством компания больше не будет совершать подобных сделок.

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По материалам biz.liga.net