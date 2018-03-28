Uber намерен получить лицензию на электронные деньги

В компании рассказали, зачем им нужна такая лицензия

Один из ведущих сервисов по вызову автомобилей Uber подал голландскому центральному банку заявку на получение лицензии на электронные деньги. Компания стремится расширить спектр своих услуг, ориентированных на потребителя.

представитель Uber



В компании отметили, что постоянно расширяют ассортимент предлагаемых продуктов и улучшают опыт для тех, кто использует их приложения. Важным элементом этого в Uber считают платежи.

представитель Uber



По данным источников, решением занимается новая дочерняя компания Uber Payments BV.

Возможно, Uber ориентируется на успех конкурента в Юго-Восточной Азии Grab, у которого есть свое приложение для P2P-платежей. Недавно компания еще больше углубилась в финансовые услуги, создав отдельное подразделение, занимающееся микрокредитованием и страховыми продуктами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber больше не будет уходить с глобальных рынков. Генеральный директор Uber заявил, что под его руководством компания больше не будет совершать подобных сделок.

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По материалам finextra.com