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PaySpaceMagazine

Uber намерен получить лицензию на электронные деньги

28.03.2018 14:42

В компании рассказали, зачем им нужна такая лицензия

Uber намерен получить лицензию на электронные деньги. Фото: bluenotes.anz.com

Один из ведущих сервисов по вызову автомобилей Uber подал голландскому центральному банку заявку на получение лицензии на электронные деньги. Компания стремится расширить спектр своих услуг, ориентированных на потребителя.

Мы подали заявку на получение лицензии на электронные деньги в Нидерландах, где базируется международная штаб-квартира Uber
представитель Uber

В компании отметили, что постоянно расширяют ассортимент предлагаемых продуктов и улучшают опыт для тех, кто использует их приложения. Важным элементом этого в Uber считают платежи.

Лицензия на электронные деньги позволит нам поддерживать продолжающиеся инновации и рост нашего бизнеса в Европе за счет оптимизации наших платежных процессов
представитель Uber

По данным источников, решением занимается новая дочерняя компания Uber Payments BV.

Возможно, Uber ориентируется на успех конкурента в Юго-Восточной Азии Grab, у которого есть свое приложение для P2P-платежей. Недавно компания еще больше углубилась в финансовые услуги, создав отдельное подразделение, занимающееся микрокредитованием и страховыми продуктами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Uber больше не будет уходить с глобальных рынков. Генеральный директор Uber заявил, что под его руководством компания больше не будет совершать подобных сделок.

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По материалам finextra.com

Рубрики: UberЕвропаКомпанииНовостиЭлектронные деньги
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