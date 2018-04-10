Приложение Uber объединит разные виды транспорта

Uber купила сервис проката велосипедов Jump, с которым ранее заключала партнерство

Служба мобильного такси Uber купила стартап Jump. Это сервис проката электрических велосипедов, оснащенных GPS-датчиками и платежной системой. В компании уже сообщили, что планируют объединить в одном приложении несколько способов перемещения по городу. Сумма сделки не разглашается.

Генеральный директор Uber, Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) заявил, что главная цель сервиса — упростить жизнь пользователям без собственного автомобиля.

Jump уникален тем, что, в отличие от других подобных сервисов, его пользователям не нужно утруждать себя использованием док-станций. Все необходимые программы встроены в сами велосипеды, поэтому человеку достаточно открыть приложение и нажать пару кнопок.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Компании сотрудничали и раньше. В феврале Uber добавила в свое приложение возможность резервировать велосипеды Jump в Сан-Франциско. Контракт JUMP с местным агентством городского транспорта позволяет сдавать в аренду до 250 электрических велосипедов.

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По материалам: 3Dnews