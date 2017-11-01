Новые высоты: Bitcoin установил новый ценовой рекорд

Ведущая криптовалюта уверенно растет в цене

На фоне новостей о том, что CME Group планирует до конца года запустить торги фьючерсами на биткоин, ведущая криптовалюта установила новый цифровой рекорд. Согласно Coinmarketcap, на момент публикации средневзвешенный курс составил $6424.84.

Как сообщается на сайте Coin Dance, за последние 7 дней биткоин прибавил в цене около $715, подорожав таким образом на 12%.

Рыночная капитализация первой криптовалюты уже составляет более $107 млрд. Мы уже писали о том, что биткоин уверенно обходит по капитализации инвестбанки BNP Paribas ($100,2 млрд), Goldman Sachs ($96,8 млрд) и Morgan Stanley ($93,1 млрд).

Напомним, знаковую отметку в $6 тыс цена биткоина преодолела совсем недавно — 20 октября 2017 года.

С начала года биткоин вырос на впечатляющих 803%.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что состояние создателя Bitcoin оценивается в миллиарды долларов благодаря росту курса. Сатоши Накамото занимает 247 место в списке самых богатых людей планеты по версии Forbes.

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