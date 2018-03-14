Компания одного из учредителя Google — Kitty Hawk — представила мини-самолет Cora

Kitty Hawk, компания, возглавляемая Себастьяном Траном и поддерживаемая соучредителем Google Ларри Пейджем, показала свой летательный аппарат Cora. Он имеет гибридную вертикальную взлетно-посадочную конструкцию и может взлетать как вертолет, но летать, как самолет.

Транспортное средство может передвигаться со скоростью более 150 км/ч, а одной зарядки аккумулятора хватит на 100 км. Размах крыльев Cora составляет 11 м, что делает его очень маленьким, как для аппарата коммерческой авиации. Это может стать еще одним фактором в пользу использования этого самолета в городских районах.

Что самое интересное, для вождения данного средства владельцу не понадобятся ни пилот, ни лицензия пилота. Основной идеей Kitty Hawk было создание такого летательного аппарата, который работал бы автономно с момента запуска. Создатели надеются, что технология будет полностью реализована к 2021 году, как только завершатся тестирования в Новой Зеландии.

На данный момент нет никакой конкретной информации о цене аппарата, или о том, как будут устроены пункты посадки и высадки (если рассматривать аппарат с точки зрения летающего такси).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в компании Porsche работают над летающим такси. Немецкий концерн планирует разработать новую технологию в ближайшее время.

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