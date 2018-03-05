Немецкий концерн планирует разработать новую технологию в ближайшее время

Немецкая компания концерна Volkswagen может разработать летательное пассажирское средство перемещения, чтобы конкурировать с соперниками на рынке городских воздушных такси, который только начинает формироваться. Об этом сообщил менеджер по продажам Porsche, Детлев фон Платен.

Фон Платен пояснил, что такая разработка действительно имела бы смысл. Если ехать из завода Порше в Цуффенхаузене в аэропорт Штутгарта, то это займет, по крайней мере, полчаса. Полет занял бы всего три с половиной минуты.

Автодизайнеры Volkswagen Italdesign и Airbus в прошлом году на автошоу в Женеве представили двухместную летающую машину под названием Pop.Up, предназначенную для избежания пробок на городских дорогах.

Разработчики Porsche рассказали, что пассажиры будут иметь контроль над летающим автомобилем, но чтобы его водить пилотная лицензия не нужна. Многие из функций автомобиля будут автоматизированы.

Потенциальными конкурентами в разработке летающего такси Porsche могут стать немецкие стартапы Volocopter, Lilium Jet и eVolo, а также Terrafugia в штате Техас и Калифорнийская компания Joby Aviation.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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