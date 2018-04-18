Новый патент Amazon: клиенты смогут изучать Bitcoin-платежи

Amazon запатентовала новое решение для рынка потоковых данных

Amazon Technologies, подразделение американской корпорации в среде e-commerce Amazon, выиграло патент на внедрение решения для рынка потоковых данных. Это позволит клиентам пользоваться в том числе и данными криптовалютных платежных операций в режиме реального времени.

Патент представляет систему, с помощью которой как частные лица, так и организации могут продавать потоки данных, а клиенты — использовать их на условиях подписки.

Разработчики в свою очередь, смогут «создавать в режиме реального времени панели инструментов, генерировать предупреждения, составлять рекомендации и принимать другие бизнес-решения». Также в пределах рынка потоковых данных среди дополнительных кейсов подписчиков — анализ посещаемости сайтов, маркетинговые и финансовые отчеты, данные о соцсетях.

Согласно описанию патента, данные транзакций биткоина и других криптовалют отдельно не имеют какой-либо ценности, поскольку и так находятся в открытом доступе. Их надо объединить с дополнительными источниками. Например, онлайн-ритейлеры могут сопоставлять имеющиеся адреса доставки посылок и данные о биткоин транзакции покупателя.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали о том, что Amazon получил очередной патент в отрасли беспилотной доставки посылок. Беспилотный летательный аппарат возможно будет оснащен автономными технологиями движения. Они смогут самостоятельно управлять скоростью и траекторией дрона. Кроме того, аппарат будет оснащен системой датчиков, способных распознавать визуальные, аудио и другие сигналы.

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По материалам coindesk.com.