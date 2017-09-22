Новый вирус, похищающий данные банковских карт, появился на Android

Вирус Svpeng крадет данные банковских карт с Android-устройств

Троян Svpeng проникает в телефон под видом фальшивого Flash-плеера и после активации получает доступ к интерфейсу других приложений и возможность делать скриншоты каждый раз, когда на вирутальной клавиатуре набирается символ.

Новый вирус опасен тем, что может перекрывать окна других программ, в том числе банковских приложений. Sveng выводит свое фишинговое окно поверх такого приложения. Если пользователь вводит туда свои банковкие данные, секретная информация по банковской карте отправляется злоумышленнкам.

Среди других возможностей вируса — право совершать звонки и получать доступ к контактам.

Большая часть атак вируса пришлась на Россию (29%), Германию (27%), Турцию (15%), Польшу (6%) и Францию (3%), сообщает Kaspersky Lab.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что вирусы для майнинга криптовалют заразили миллионы ПК по всему миру. Компания Kaspersky опубликовала данные по количеству ПК, взломанных вирусами для майнинга в текущем году.

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По материалам ria.ru