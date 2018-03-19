Названа следующая страна для Samsung Pay

Французы смогут пользоваться цифровым кошельком Samsung уже в этом году

Представители одного из крупнейших французский банков — BPCE — заявили, что клиенты филиалов Banque Populaire и Caisse d’Epargne смогут использовать цифровой кошелек Samsung Pay уже к лету 2018 года.

Банк BPCE станет первым в стране финансовым учреждением, имеющим доступ к этой платежной системе. Как и в случае с Apple Pay, представленным BPCE в 2016 году, Samsung Pay будет доступен для клиентов, имеющих карты Visa.

BPCE также планирует предоставить доступ к Google Pay в третьем квартале 2018 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что смартфоны Samsung превратятся в платежные терминалы. Samsung Electronics и Mobeewave подписали договор о глобальном партнерстве. Это решение позволит людям принимать платежи с бесконтактной карты или мобильного кошелька, используя только свой телефон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мобильный кошелек Samsung Pay запустился в двадцатой по счету стране