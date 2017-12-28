Один из украинских банков сменит название

Этот вопрос акционеры банка рассмотрят сегодня на общем собрании

Марфин Банк (Черноморск, Одесская область) планирует сменить название на МТБ Банк. Об этом говорится в заявлении банка.

В ноябре банк объяснял необходимость переименования условиями договора о купле-продаже финансового учреждения, заключенного между новыми собственниками и правительством Республики Кипр.

Напомним, 14 июня 2017 года состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банка, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр), конечным бенефициаром которого является Республика Кипр в лице министра финансов.

Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами Марфин Банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров. Последний занимает должность советника исполнительного директора по экономическим вопросам ПАО «Одессагаз».

По данным НБУ, на 1 октября по размеру активов банк занимал 30-е место (3,5 млрд грн) среди 88 действующих банков.

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По материалам ukranews.com