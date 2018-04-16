Samsung разрабатывает blockchain-платформу для управления поставками

Один из ведущих производителей электроники Samsung рассматривает платформу blockchain в качестве инструмента управления поставками, сообщает CCN.

Руководитель отдела blockchain-технологий Samsung SDS Сонг Кванг-ву заявил, что используя технологию blockchain компания сможет сократить логистические расходы на 20%. Он также подтвердил, что SDS трудится над разработкой blockchain-платформы и внедрением ее в масштабную систему поставок Samsung Electronics.

SDS имеет опыт внедрения этой технологии в логистической и судоходной отрасли. Дочернее предприятие гиганта Samsung не так давно завершило 7-месячный экспериментальный проект по регистрации и отслеживанию импортных и экспортных грузов. В докладе, который представил Сонг Кванг-ву, говорится, что SDS рассчитывает обработать 488 тыс тонн авиагрузов и 1 млн 20-футовых контейнеров с помощью технологии blockchain в 2018 году.

Эксперты Samsung SDS заявляют, что blockchain позволит отслеживать поставки, а также поспособствует сокращению времени доставки от производителя до конечного пользователя.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung разрабатывает технологию распознавания лиц 3D. Компания обратилась за помощью к израильскому стартапу Mantis Vision. Mantis также работает с фирмой Namuga над модулем камеры для интеграции программного обеспечения 3D-зондирования.

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По материалам ccn.com