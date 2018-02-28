Оплата в смартфоне: британские рестораны урезают полномочия официантов

Как избежать долгого ожидания счета в ресторане?

В Великобритании набирает обороты тенденция мобильных платежей в ресторанах. Посетителям кафе предлагают оплатить счет прямо со своего смартфона, не подзывая официанта. Такая инициатива связана с результатами опроса крупнейшего британского банка, который показал, что 95% владельцев ресторанов хотели бы, чтобы официанты занимались только подачей блюд и не разносили счета.

На днях сразу две компании объявилии о запуске подобного функционала в британских кафе.

Так, с 19 марта Mastercard запустит во всех британских пиццериях Pizza Hut свое решение Qkr!. Эта мобильная платформа для совершения и оплаты заказов позволяет потребителям заказывать, оплачивать и разделять счета со своих смартфонов, не требуя помощи официанта. Так выглядит экран смартфона с открытым приложением.

А финучреждение Barclaycard уже тестирует новый сервис, который поможет избежать долгого ожидания счета. Приложение называется «Dine & Dash», что является игрой слов, и в переводе означает «покушать и уйти не расплатившись». Только в данном случае речь идет не об избежании оплаты счета, а об ускорении процесса его оплаты и экономии времени как сотрудников ресторанов, так и посетителей.

Чтобы воспользоваться услугой, постелители должны скачать соответствующее мобильное приложение и загрузить в него свои платежные данные. Затем, выбрав столик в ресторане, посетитель должен приложить свой смартфон к специальной колонке, котора установлена на столешнице. Тем самым закрепляя за собой это место и последующий заказ. После еды посетитель сможет просто встать и покинуть ресторан — счет будет оплачен автоматически, как при поездках в Uber.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что европейцы хотят платить с помощью смарт-девайсов. Согласно данным Mastercard, четверть (24%) европейцев собираются начать использовать бесконтактные платежи через «умные» браслеты, часы, брелоки и прочие носимые девайсы.

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