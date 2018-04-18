Ограбление в прямом эфире: известный блогер лишился $2 млн в крипте

Часть из этих токенов мошенники перевели на счет криптобирж Binance и KuCoin

У криптоблогера Яна Балины мошенники взломали кошелек и украли токены на сумму в $2 млн. Это случилось во время прямого эфира, когда он в очередной раз отвечал на вопросы аудитории.

Во время трансляции в чате кто-то спросил у Балины, знает ли он, что из его кошелька исчезли все токены. Однако блогер не отреагировал на вопрос.

Через 15 минут трансляция прервалась. Позже Балина возобновил прямой эфир, но потом стрим вновь прервался. По словам блогера, ему пришлось остановить вещание по причине взлома. Ян обратился к своим зрителям и попросил у них помочь ему установить, каким способом были украдены токены.

С помощью сервиса Etherscan удалось проверить транзакции из кошелька блогера. Результаты проверки подтвердили, что всю криптовалюту вывели со счета именно во время прямого эфира.

В криптокошельке Балины были большие суммы цифровой валюты: более 20 млн Nucleus Vision (около $824 тыс), 2 млн Pareto Network (около $144 тыс) и 1 млн Loom ($183 тыс). Часть из этих токенов мошенники перевели на счет криптобирж Binance и KuCoin.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам finance.ua