Ощадбанк вводит 3D Secure для защиты от мошенничества в интернете

Технология 3D Secure предназначена для защиты карточных расчетов в сети Интернет

С целью дополнительной защиты пользователей платежных карт от мошенничества Ощадбанк внедряет технологию 3D Secure. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Отныне при осуществлении онлайн-оплаты на сайтах, поддерживающих эту технологию, держатель карточки Ощадбанка будет получать одноразовый пароль для подтверждения расчета по каждой операции.

Сайты с поддержкой 3D Secure имеют обозначение Verified by VISA или MasterCard SecureCode.

Расчеты на сайтах, не подключенных к 3D Secure, будут осуществляться, как и прежде, со вводом реквизитов: номера карты, срока ее действия и CVV-кода на обратной стороне карточки.

Пароль для дополнительной верификации можно получить в SMS-сообщении от банка. Если клиент не подключил сервис SMS-сообщений или не сообщил банку свой финансовый номер, получить одноразовый пароль можно в банкомате или информационно-платежном терминале.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что карточные платежи в Украине выросли на 14%. ПриватБанк в августе обеспечил 10 млрд «кешлесса».

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