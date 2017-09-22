Осторожно, утечка данных: в 2017 зафиксирован рост угроз безопасности

Провайдер цифровой безопасности Gemalto опубликовал результаты исследования главных угроз безопасности в первом полугодии 2017 — Breach Level Index report

Индекс представляет собой глобальную базу данных о нарушениях безопасности. За первые полгода 2017 было зафиксировано 918 сбоев. В результате чего количество скомпрометированных данных достигло 1,9 млрд.

В течение первых шести месяцев года основным нарушением была кража персональных данных. На этот тип пришлось 74% всей скомпрометированной информации, что на 49% больше, чем в предыдущем периоде.

Отрасли, которые больше всего пострадали в результате кибератак, это сфера образования (скомпрометировано на 400% больше данных, чем за прошлый период), а также финансы, сфера развлечений и правительственные ресурсы.

Большинство нарушений приходится на Северную Америку. Количество атак в этом регионе за первые шесть месяцев года увеличилось на 23%. В Европе число атак, наоборот, сократилось на 35% по сравнению с предыдущим периодом.

В 2018 году ситуация с ростом угроз безопасности может измениться. Количество атак сократится после вступления в силу нескольких положений о защите данных.

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