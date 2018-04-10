PayPal анонсировал запуск ряда банковских услуг

Компания запустит несколько новых услуг, ориентированных на пользователей без банковских счетов

Компания PayPal намерена расширить свое влияние в традиционном банкинге через партнерство с мелкими банками. Платежный гигант предложит клиентам дебетовые карты, подключенные к их учетным записям PayPal, а также услугу автоматического зачисления зарплаты на депозит.

Компания заявляет, что ее новые продукты ориентированы на людей, у которых нет счетов в банках. Их запуск запланирован на первую половину 2018 года, после периода тестирования.

Поскольку PayPal сама по себе не является банком, она работает с банками-партнерами, чтобы предложить своим клиентам эти новые услуги. За использование этих услуг будет взиматься небольшая комиссия. При этом ввод помесячной тарификации или требований минимального остатка на счету не планируется.

Билл Рэди

EVP и главный операционный директор PayPal

PayPal уже давно предлагает клиентам дебетовые карты (PayPal Cash Card) для пополнения счетов наличными в магазинах. Существует также предоплаченная MasterCard, подключенная к PayPal, и другие кредитные продукты.

Новые банковские продукты будут предлагаться владельцам предоплаченных карт.

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По материалам techcrunch.com