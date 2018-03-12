Порошенко рассказал, придет ли PayPal в Украину

Приход платежной системы пока не в приоритете у властей

Президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу с блогерами, на которой рассказал о налогах, PayPal и избирательной реформе. Об этом пишет на своей странице в Facebook один из участников встречи.

На встрече присутствовали 18 человек: советник президента, помощник главы МОУ Юрий Бирюков, Мирослав Олешко, Александр Нойнец, Игорь Бигдан, Виктор Трегубов, Гарик Корогодский, Ярослав Матюшин, Богдан Карпенко, Алексей Петров, Елена Монова, Юрий Гудименко, Мартин Брест, Масон Лемберг, Серж Марко, Филипп Духлий, Дана Яровая, Роман Доник, Денис Пятигорец и Виктор Пузанов.

По словам блогеров, при входе они должны были оставить телефоны, так что записывающими устройствами они не пользовались.

По словам Виктора Трегубова, Порошенко высказался за платежную систему PayPal в Украине, но дал понять, что ее приход пока что не является приоритетом.

Виктор Трегубов



На данный момент украинцы могут пользоваться системой PayPal, оплачивая товары в интернете, но вводить средства в страну пока нет возможности.

Виктор Трегубов



Ранее в Нацбанке прогнозировали, что PayPal не придет в Украину в ближайшие 12 месяцев, так как система пока что сама не заинтересована в Украине.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее Смолий назвал семь ориентиров для Нацбанка. НБУ определил семь ориентиров на среднесрочную перспективу.

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По материалам ubr.ua