PayPal представил новые считыватели карт для малого бизнеса

PayPal представил два новых mPOS-устройства — Chip and Swipe и Chip and Tap

Компания PayPal запустила два новых устройства для считывания карт. Они позволят владельцам малого и среднего бизнеса принимать платежи с большей легкостью и эффективностью.

Учитывая два новых терминала — Chip and Swipe и Chip and Tap — PayPal предлагает уже 4 считывателя карт. Напомним, первые два являют собой мобильное устройство, которое подключается к разъему для наушников на смартфоне и более крупный чип-ридер.

Новые ридеры отличаются по цене и количеству принимаемых способов оплаты. Chip and Swipe стоит $29,99 и принимает обычные и чиповые карты. Chip and Tap дополнительно поддерживает и бесконтактные платежи, а стоит $59,99. Соответсвенно, с его помощью можно принимать платежи через Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay.

Оба терминала являются беспроводными и отлично подходят для небольших «мобильных» предприятий. Они компактны — по размеру меньше, чем колода карт, и подключаются к мобильным устройствам через Bluetooth.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Wirecard запустил приложение для приема платежей на смартфонах и планшетах. Новое приложение называется Wirecard ePOS.

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По материалам thepaypers.com