ePOS: Wirecard запустил приложение для приема платежей на смартфонах и планшетах

Wirecard запустил свое новое приложение ePOS
Известный платежный провайдер Wirecard объявил о запуске приложения Wirecard ePOS — нового мобильного платежного решения для принятия международных методов оплаты на мобильных устройствах для малого и среднего бизнеса.
Приложение можно использовать на смартфонах и планшетах. Оно позволяет розничным торговцам интегрировать различные методы оплаты в свою существующую инфраструктуру.
Приложение совместимо с уже доступными решениями Wirecard и поддерживает NFC-платежи. Кроме того, оно позволяет клиентам отслеживать историю продаж.
Приложение Wirecard ePOS станет доступно розничным торговцам в магазине Google Play Store и iOS Store с 15 февраля 2018 года.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что Wirecard внедрил в свое платежное приложение новую функцию. Приложение от Wirecard является самым быстрорастущим в Европе мобильным платежным решением.
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По материалам thepaypers.com