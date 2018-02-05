ePOS: Wirecard запустил приложение для приема платежей на смартфонах и планшетах

Wirecard запустил свое новое приложение ePOS

Известный платежный провайдер Wirecard объявил о запуске приложения Wirecard ePOS — нового мобильного платежного решения для принятия международных методов оплаты на мобильных устройствах для малого и среднего бизнеса.

Приложение можно использовать на смартфонах и планшетах. Оно позволяет розничным торговцам интегрировать различные методы оплаты в свою существующую инфраструктуру.

Приложение совместимо с уже доступными решениями Wirecard и поддерживает NFC-платежи. Кроме того, оно позволяет клиентам отслеживать историю продаж.

Приложение Wirecard ePOS станет доступно розничным торговцам в магазине Google Play Store и iOS Store с 15 февраля 2018 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Wirecard внедрил в свое платежное приложение новую функцию. Приложение от Wirecard является самым быстрорастущим в Европе мобильным платежным решением.

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По материалам thepaypers.com