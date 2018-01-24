Wirecard внедрил в свое платежное приложение новую функцию

Приложение от Wirecard является самым быстрорастущим в Европе мобильным платежным решением

Wirecard, одна из ведущих компаний в области цифровых финансовых технологий, запустила новую функцию в своем приложении boon. для мобильных платежей — самом быстрорастущем в Европе мобильном платежном решении.

С сегодняшнего дня все пользователи приложения на Android и iOS будут иметь доступ к P2P-платежам. Недавно ряд функций boon. пополнился также микрокредитами в режиме реального времени и возможностью использования виртуальной кредитной карты для онлайн-покупок. Теперь пользователи смогут и отправлять деньги в реальном времени — быстро, просто и безопасно.

boon. — единственное на европейском рынке полностью цифровое решение для мобильных платежей, которое работает независимо от банков. Приложение доступно в Бельгии, Германии, Ирландии, Нидерландах, Австрии и Испании на устройствах Android, в то время как пользователи iOS в Великобритании, Франции, Италии, Ирландии, Швейцарии и Испании также могут получить доступ к приложению через Apple Pay.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Киевстар заключил партнерство с одной из ведущих платежных компаний мира. Пользователи мессенджера от Киевстар смогут осуществлять платежи в режиме реального времени.

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По материалам finextra.com