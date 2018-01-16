Чиновники хотят заставить всех торговцев установить POS-терминалы

Контролировать установку платежных терминалов будет ГФС

В правительстве предлагают обязать торговцев установить платежные терминалы, в том числе плательщиков единого налога. Соответствующий проект постановления разработало Министерство экономического развития и торговли.

Предлагается обязать всех без исключения субъектов хозяйствования, которые продают товары (включая продажу дистанционным способом) или предоставляют услуги, обеспечить возможность безналичных расчетов с использованием терминалов и/или других платежных инструментов.

Торговцы, которые работают на общей системе налогообложения, должны будут установить платежные терминалы до 1 июля 2018 года. Плательщики единого налога второй и третьей групп с торговой площадью до 20 кв. м, которые работают в городах, должны обеспечить возможность безналичного расчета до 1 января 2019 года. Для «единщиков» второй и третьей групп с торговой площадью до 20 кв.м. и для работающих в селах торговцев норма станет обязательной с 1 июля 2019 года. Упрощенцы первой группы должны обзавестись платежными терминалами до 1 января 2020 года.

Контролировать установку платежных терминалов будет Государственная фискальная служба.

В Минэкономразвития подсчитали, что введение таких требований повлияет приблизительно на 183 тыс малых и микропредпринимателей. Согласно оценкам ведомства, на установку платежного терминала и его обслуживание один субъект в течение первого года потратит свыше 6 тыс грн. Расходы всех субъектов, которые попадут под регулирование, в течение первого года составят свыше 1,21 млрд грн.

По данным НБУ, на 1 октября 2017 года в Украине работало 221,72 тыс платежных терминалов, которые были установлены в 165,05 тыс предприятий торговли и сферы услуг.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Verifone представила новые мобильные терминалы. Их особенность заключается в том, что торговцы смогут принимать платежи в любой точке в своих магазинов.

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По материалам finclub.net