Удаленные платежи: Verifone представила новые мобильные терминалы

Компания Verifone представила ультрасовременное платежное решение

Компания Verifone представила новые мобильные платежные терминалы (mPOS) e280. Их особенность заключается в том, что торговцы смогут принимать платежи в любой точке в своих магазинов.

Используя новинку, продавцы смогут предоставлять покупателям опыт самообслуживания и удовлетворять спрос на мобильные платежи.

Согласно результатам опроса TimeTrade, потребители не готовы ждать более 10 минут, чтоб расплатиться за товары в магазинах. Однако, согласно отчету IHL Group, торговцы, которые используют мобильные устройства для выполнения задач и помощи клиентам из любой точки магазина, наблюдают больший ежегодный рост продаж.

Мобильная платежная система e280 ориентирована как на крупных ритейлеров, так и на мелких мерчантов.

Основные характеристики терминалов e280:

Принимают платежи через NFC, QR-коды, мобильные кошельки, EMV и практически любой другой тип платежей;

Просты в использовании, оснащены цветными тачскринами 3.5″ для управления, ввода PIN и подписей;

Коннектор USB-C, стандарт для передачи данных и энергии;

Полный набор аксессуаров: зарядное устройство, подставка, настенное крепление, сканер штрих-кодов и прочее.

Терминал e280 также оснащен аккумулятором, который может обрабатывать транзакции более 10 часов без необходимости подзарядки. Он также поддерживает технологию Bluetooth Low Energy и Wi-Fi для подключения маяков.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Android Pay и Google Wallet объединят в один платежный сервис. Google объединит все свои платежные сервисы под одним брендом.

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По материалам pymnts.com