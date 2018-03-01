Компания РayPal готовится закрыть сервис мобильных платежей в магазинах, который она запустила несколько лет назад

Ссылаясь на e-mail, который PayPal отправил клиентам, Bloomberg сообщает, что платежный сервис компании, рассчитанный на упрощение оплаты товаров на кассе, будет недоступен уже к концу марта. Он подразумевал расчет по номеру телефона и PIN-коду, а также транзакции с использованием специальных комбинаций цифр.

Джозеф Галло,

представитель PayPal

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

PayPal представил новые считыватели карт для малого бизнеса. Компания PayPal запустила два новых устройства для считывания карт. Они позволят владельцам малого и среднего бизнеса принимать платежи с большей легкостью и эффективностью.

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