Компания РayPal готовится закрыть сервис мобильных платежей в магазинах, который она запустила несколько лет назад
Ссылаясь на e-mail, который PayPal отправил клиентам, Bloomberg сообщает, что платежный сервис компании, рассчитанный на упрощение оплаты товаров на кассе, будет недоступен уже к концу марта. Он подразумевал расчет по номеру телефона и PIN-коду, а также транзакции с использованием специальных комбинаций цифр.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
PayPal представил новые считыватели карт для малого бизнеса. Компания PayPal запустила два новых устройства для считывания карт. Они позволят владельцам малого и среднего бизнеса принимать платежи с большей легкостью и эффективностью.
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