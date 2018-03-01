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PayPal прекратит поддержку одного из своих платежных сервисов

01.03.2018 9:14

Компания РayPal готовится закрыть сервис мобильных платежей в магазинах, который она запустила несколько лет назад

Платежный сервис PayPal. Фото: gigaom.com

Ссылаясь на e-mail, который PayPal отправил клиентам, Bloomberg сообщает, что платежный сервис компании, рассчитанный на упрощение оплаты товаров на кассе, будет недоступен уже к концу марта. Он подразумевал расчет по номеру телефона и PIN-коду, а также транзакции с использованием специальных комбинаций цифр.

Когда мы разрабатывали эту технологию платежей, мы столкнулись с некоторыми технологическими ограничениями, и это стало для нас способом взаимодействия с нашими клиентами, предоставляя им возможность совершить покупку в точке продажи. А поскольку мобильные технологии стали умнее, мы стремимся взаимодействовать с нашими клиентами таким образом, чтобы использовать потенциал мобильных устройств и их кошелек PayPal
Джозеф Галло,
 представитель PayPal

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

PayPal представил новые считыватели карт для малого бизнеса. Компания PayPal запустила два новых устройства для считывания карт. Они позволят владельцам малого и среднего бизнеса принимать платежи с большей легкостью и эффективностью.

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Рубрики: Мобильные платежиНовостиПлатежные системы
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