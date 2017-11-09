Paytm планирует вложить $1 млрд в свой платежный бизнес

Крупнейшая индийская платежная компания потратит огромные деньги на свое развитие

Компания Paytm сообщила о намерении инвестировать $1 млрд в расширение cвоего платежного бизнеса и создание платформы финансовых услуг.

Основатель и главный исполнительный директор Paytm Виджай Шехар Шарма планирует наращивать платежный бизнес компании. После недавних изменений, внесенных Резервным банком Индии в регулирование цифровых кошельков, Paytm позволит пользователям осуществлять транзакции на своей платформе через технологию BHIM UPI, устраняя необходимость в использовании электронного кошелька.

Компания также планирует расширить свои предложения по финансовому обслуживанию, сосредоточившись на продаже финансовых продуктов и потребительских кредитов.

Недавно Paytm интегрировала функцию обмена сообщениями в свое приложение-кошелек, стремясь повысить его привлекательность для пользователей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что платежное приложение Paytm нацелилось на крупные рынки. Paytm, ведущее платежное приложение Индии, планирует экспансию.

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По материалам thepaypers.com